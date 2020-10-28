استمرار معدل الوفيات الناجمة عن کوفید19/ وفاة 415 شخصا

وافادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري، أعلنت في تصريحها الصحفي اليوم، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية، تسجيل 6 الاف و824 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 588 الفا و648 حالة لغاية الان بينهم 5012 في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 467 الفا و917 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 415 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 33 الفا و714شخصا./انتهى/