عدد قیاسي للمصابین بکورونا و346 حالة وفاة خلال ال24 ساعة الماضیة

وافادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري، أعلنت في تصريحها الصحفي اليوم، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية، تسجيل 6 الاف و869 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 581 الفا و824حالة لغاية الان بينهم 4995 في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 463الفا و611 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 346 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 33 الفا و299شخصا.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 4 ملايين و786 الفا و 769 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتى الان.

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