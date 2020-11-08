السلطان هيثم بن طارق يتسلم اوراق اعتما السفير الايراني في مسقط

وأفادت وکالة مهر للأنباء نقلا عن السفارة الايرانية بمسقط اليوم الاحد، ان السفير نجفي قدم اوراق اعتماده الى السلطان العماني في مراسم خاصة اقيمت بحضور وزيري الخارجية والداخلية لهذا البلد؛ كما هنأ لمناسبة حلول اليوم الوطني في سلطنة عمان.

وفي تصريحه خلال المراسم، نوه السفير الايراني الجديد لدى عمان، بمرور 50 عاما على اقامة العلاقات الرسمية بين طهران ومسقط، وبلغ بالمناسبة تحيات الحكومة والشعب الايرانيين.

وتطلع نفجي، في ظل ارادة كبار مسؤولي البلدين وادائهم الحكيم، الى مزيد من العلاقات المعمقة والقائمة على اسس الصداقة والاخوة بين ايران والسلطنة؛ مؤكدا انه سيضع توسيع العلاقات الاقتصادية، نصب اولوياته.

الى ذلك، اذ رحب السلطان العماني بسفير ايران الجديد لدى السلطنة، اكد على ارادة بلاده في تنمية وتعزيز الاواصر مع ايران.

و وجّه السلطان هيثم بن طارق الى توفير الدعم لبرامج السفير الايراني الهادفة الى توسيع التعاون الثنائي.

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