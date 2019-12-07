العلاقات الإقتصادية الإيرانية العمانية في نمو مستمر

وافادت وكالة مهر للأنباء أن غرفة التجارة والصناع في ايران أشارت الى نمو حجم التجارة بين البلدين خلال السنوات الست الاخيرة ففي عام 2013 بلغت صادرات ايران 146 مليون دولار لتصل خلال العام الحالي 728 مليون دولار.

وشهدت التجارة الخارجية المباشرة بين ايران وسلطنة عمان نموا خلال العام الايراني الماضي (انتهى في 20 اذار/مارس 2019) بنسبة 45.5 بالمائة وان فائض الميزان التجاري بين ايران وعمان بلغ 295 مليون دولار لصالح ايران اذ بلغت صادرات ايران الى عمان 728 مليون دولار ووارداتها منها 433 مليون دولار.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الحالي اكثر من مليار و 161 مليون دولار. /انتهى/