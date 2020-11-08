رسالة ایران بالعربية إلى دول جوارها بعد خسارة ترامب

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن ظريف كتب في تغريدة نشرها مساء الأحد بالعربية عبر موقع تويتر: "رحل ترامب ونحن وجيراننا باقون. الرهان على الأجانب لا يجلب الأمن ويخيب الآمال".

وتابع ظريف: "نمد أيدينا إلى الجيران للتعاون في سبيل تحقيق المصالح المشتركة لشعوبنا وبلداننا. ندعو الجميع إلى الحوار باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الخلافات والتوترات. معا لبناء مستقبل أفضل لمنطقتنا".

هذا وقد هنأ بعض رؤساء الدول الجوار عبر موقع تويتر فوز الرئيس المختار الامريكي مطالبا اياه التعاون لبناء مستقبل بلادهم و تعزيز علاقاتهم للحصول على الامن في المنطقة.

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