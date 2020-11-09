مواقع التواصل الاجتماعي تضج بالسخرية.. رفقا بايتام ترامب

وأفادت وکالة مهر للأنباء أن قبل إعلان فوز “بايدن” برئاسة الولايات المتحدة، وخلال الايام الماضية بدا البكاء والصراخ في الرياض وأبوظبي والقاهرة ظاهراً مع كل أنباء في الإعلام تظهر تأخر الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية بامريكا أمام نظيره بايدن، أكثر من بكاء وصراخ الجمهوريين وأعضاء الحزب الجمهوري أنفسهم، ما أثار سخرية واسعة من جانب الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي والذين أطلقوا على من يدافعون بقوة عن الرئيس ترامب أكثر من الجمهوريين أنفسهم بـ “أيتام ترامب” ..

“الخدمات الجليلة” التي قدمها ولي العهد السعودي لترامب، قبل اسابيع من الانتخابات الامريكية، من اجل تحسين وضعه الانتخابي المأزوم، عبر بيع القضية الفلسطينية، من خلال تشجيع الامارات، البحرين والسودان للتطبيع مع الكيان المحتل، ذهبت ادراج الرياح، بعد ظهور نتائج الانتخابات وفوز بايدن.

وبات واضحا ان “الخدمات الجليلة” التي قدمها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للرئيس الامريكي دونالد ترامب، قبل اسابيع من الانتخابات الامريكية، من اجل تحسين وضعه الانتخابي المأزوم، عبر بيع القضية الفلسطينية، من خلال تشجيع الامارات، ودفع البحرين والسودان للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي، ذهبت ادراج الرياح، بعد ظهور نتائج الانتخابات وفوز بايدن.

وقال مستشار ولي عهد أبو ظبي عبد الخالق عبدالله انه: “إذا فاز المرشح الديمقراطي جو بايد ن فان فوزه ضعيف وباهت وغير مقنع ومن حق الرئيس ترامب أن يستاء ويغضب ويلجأ للقضاء”.. ما أثار سخرية واسعة فالتغريدة لم يطلقها أعتى قادة الحزب الجمهوري أو أكثر قواعد الحزب جنوناً ومؤازرة لزعيمه.

وأكد الصحافي المصري عبد الفتاح فايد “أيتام ترامب في دولنا يحبسون أنفاسهم ويصلون من أجله… ولو كان على حساب دولهم وشعوبهم ثم يتهمون خصومهم بالخيانة ويحتكرون لأنفسهم صكوك الوطنية”.

“احمد عبد السادة” غرد تحت وسم “#ايتام_ترامب” قائلاً “ترك ترامب خلفه الكثير من الأيتام في المنطقة ولكن أيتامه في العراق هم أكثر مَن يثير السخرية والشفقة.

“احمد عبد السادة” غرد تحت وسم “#ايتام_ترامب” قائلاً “بهزيمته في الانتخابات ترك ترامب خلفه الكثير من الأيتام في العالم والمنطقة ولكن أيتامه في العراق هم أكثر مَن يثير السخرية والشفقة وخاصةً هؤلاء الذين راهنوا على صدام ثم البغدادي ثم ترامب ليصبحوا الآن أيتام هؤلاء القتلة الثلاثة الذين تركوهم تائهين بصحراء الخيبة بلا أمل #ايتام_ترامب”.

ونشر “مصطفي باشا كامل⁦⁩” صورة تجمع ابن سلمان وابن زايد والسيسي وعلق عليها قائلا في تغريدة على حسابه الخاص “كل مصاب عندكم فرح لنا ادام الله عليكم النكبات #أيتام_ترامب”.

وغرد “MITHAK SALEH” ساخرا على حسابه الخاص قائلا ” تعلن مؤسسة رعاية الايتام عن فتح باب القبول لأيتام ترامب في جميع المحافظات العراقية اما ايتامه في خارج العراق يمكنهم التقديم عن طريق موقع المؤسسة #ايتام_ترامب”.

ونشر “Huda Alazawi” صورة مضحكة لابن سلمان و محمد وعبد الله بن زايد وعلق عليها قائلا “لكم العزاء #أيتام_ترامب”.

وكتب “احمد الذواق” على حسابه الخاص قائلا “على كل شريف عراقي ان يفرح بسقوط ترامب الذي دعم التخريب في العراق على كل شريف ان يفرح بسقوط رئيس كان عدو لكل دولة تتعامل مع الصين على كل شريف عراقي عليه ان يفرح بسقوط اول رئيس دعم حرق السفارات الدبلوماسية في العراق #ايتام_ترامب”.

وقال “Ahmed Samir” ساخرا في تغريدة على حسابه الخاص “صباح الخير يا #أيتام_ترامب إن شاء الله نمتوا كويس في أول ليلة من غيره #بايدن_هاينفخ_بلحه #بايدن_فاز #بايدن”.

وكتب “Abdelsalam AlNabulsy” في تغريدة على حسابه الخاص “رغم ان الامر انتهى وحتى حاكم الامارات سارع لتهنئة بايدن الا ان #أيتام_ترامب لا زالو عايشين الوهم #ترامب غمة وانزاحت هو والولد المايع #كوشنر ولا عزاء ل #صهاينة_العرب”.

“Abdulla M. Al-Khater” قال في تغريدة له “#أيتام_ترامب يعيشون فترة سبات و ترقب يراجعون مخططاتهم ويعيدون حساباتهم ويعدون أنفسهم منتظرين معرفة في أي إتجاهٍ ستسير قافلة سيدهم الجديد للإنقياد خلفها مكرهين لا مختارين، خصوصاً بعد أن كشف #ترامب عورتهم وأنه لولا حماية أمريكا لهم لما استمروا في الحكم ..!! يواجهون فترة مخاض عسيرة”. “علي فاهم” في تغريدة“:لا توجد فاجعة أصابت قوم كما اصابت ال سعود ومحمد بن سلمان بخسارة ترامب السباق الرئاسي فأكثر من ٧٥٠ مليار دولار راحت بلاش. لو وضعها في مشاريع استثمارية في اليمن لبايعه اهلها ملكاً عليهم لكن اغبى الاغبياء من يشتري نار جهنم بأمواله.

ورأى “علي فاهم” في تغريدة له انه “لا توجد فاجعة أصابت قوم كما اصابت ال سعود ومحمد بن سلمان بخسارة ترامب السباق الرئاسي فأكثر من ٧٥٠ مليار دولار راحت بلاش لو انه وضعها في مشاريع استثمارية في اليمن لبايعه اهلها ملكاً عليهم لكن اغبى الاغبياء من يشتري نار جهنم بأمواله واغبى منه من يصفق له #ايتام_ترامب”.

ونشر “آويني” صورة للثلاثي ابن سلمان وابن زايد والسيسي وعلق عليها بالقول “بكاء عبيد اميركا بعد ان صرفوا الاموال من اجل تخريب العراق ومن اجل الاضرار بالعراق وايران و سوريا واليمن #ايتام_ترامب”.