قائد الثورة يعزي بوفاة الفقيد حجة الاسلام "جواد اجئي"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه جاء في جانب من رسالة تعزية وجهها سماحة القائد اليوم السبت بوفاة حجة الاسلام جواد اجئي: تلقينا ببالغ الاسى والاسف نبأ وفاة العالم المجاهد حجة الاسلام الدكتور جواد اجئي الذي كان شخصية بارزة وممتازة بذل على مدى اعوام طويلة جهودا كبيرة ومباركة باخلاص وبلا ادنى تظاهر، وترك ذكريات لا تنسى للبلاد والثورة.

واضاف: ان تاسيس الاتحادات الاسلامية للطلبة الجامعيين في اوروبا وتاسيس مدارس المواهب اللامعة في البلاد والادارة الابوية لمجموعات النخب العلمية الشبابية والدور البناء في المرحلة الذهبية لتحقيق الميداليات العلمية الدولية، تعد من ذكرياته التي لا نظير لها.

وتابع سماحة القائد: ان هذا المجاهد الصامت الذي هو شقيق شهيد عزيز وصهر الشهيد الكبير آية الله بهشتي، بنى صرح النخبوية العلمية وتربية النخب على ركائز الايمان والثورة الصلبة ورحل ناصع الوجه ومرفوع الراس للقاء الرب الرحيم.

واعرب قائد الثورة عن الاسف العميق وقدم التعازي لزوجة الفقيد المكرمة والصابرة وابنائه الاعزاء وسائر اسرته وذويه وكذلك عموم الاسرة النخبوية العلمية في البلاد، داعيا الباري تعالى له بالرحمة والمغفرة الواسعة.

يذكر ان حجة الاسلام جواد اجئي توفي اليوم السبت عن عمر يناهز 72 عاما بسبب الاصابة بمرض كورونا./انتهى/