قائد الثورة يعزي بوفاة رئيس المجلس الاعلى لمجمع التقريب بين المذاهب الإسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن سماحة قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، أصدر برقية قدم فيها التعازي بوفاة رئيس المجلس الاعلى لمجمع التقريب بين المذاهب الإسلامية آية الله محمد علي تسخيري.

وتوفي رئيس المجلس الاعلى لمجمع التقريب بين المذاهب الإسلامية آية الله محمد علي تسخيري ومستشار قائد الثورة الاسلامية في شؤون العالم الاسلامي، رائد التقریب بین المذاهب السلامیة عن عمر يناهز الـ76 عام.

بعد المرحوم آية الله واعظ زاده، شغل آية الله تسخیری منصب الأمين العام لجمعية التقريب لسنوات عديدة ، وبسبب قدرته العلمية وإلمامه باللغتين العربية والإنجليزية ، فقد اتخذ تدابير فعالة في مجال وحدة العالم الإسلامي.

كما كان لفترة نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي استقال بعد مواقف القرضاوي الغريبة./انتهى/