إيران تصدر ستة كتب شهيرة بطريقة برايل للمكفوفين تزامنا مع أسبوع الكتاب والقراءة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه يمكن للأطفال والمراهقين المكفوفين قراءة هذه المؤلفات والأعمال في شكل 17 كتابا بطريقة برايل.

وصل "لا أحد يجرؤ" من تأليف "حميد رضا شهبادي" و "ابتسامة لصوفيا" من تأليف "محمد رضا مرزوقي"، وكلاهما من مجموعة "رواية الناشئين اليوم"، إلى الجمهور في ثلاثة مجلدات وأربعة مجلدات على التوالي.

كما تم نشر الرواية القديمة والشعبية "ليلة البابا" بقلم ماريا جريب وترجمتها "بوران صلح كل" في ثلاثة مجلدات للناشئين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما كان قد أزاح مركز التنمية الفكرية للاطفال والناشئة الايراني، الستار عن 22 كتاب طبع بطريقة برايل للمكفوفين، وان هذه الكتب لمؤلفين ايرانيين واجانب وشملت 19 روایة منها المترجمة للفارسية لمؤلفين اجانب امثال "بيردلي" و"كلر جوبرت" وكذلك لمؤلفين من ايران منهم "سبيده خليلي" و "مصطفى رحمان دوست" و "سوسن طاقديس" .

وتم كذلك اصدار مجموعتين شعريتين للايرانية "خاتون حسني" ومجموعة شعرية مترجمة للشاعر "اكي كركه ياما"./انتهى/