نتنياهو: العودة إلى الاتفاق النووي سيسرّع من زوال الكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو قال اليون الأحد، أنه "لا يجوز" العودة إلى الاتفاقية النووية السابقة مع إيران، حسب تعبيره.

وأضاف نتنياهو "يجب الاستمرار في انتهاج سياسة غير قابلة للمساومة من أجل التأكد من ان إيران لن تطور أسلحة نووية، حسب تعبيره".

وليست هذه هي المرة الأولى التي يحذر فيها الكيان الصهيوني من العودة إلى الاتفاق النووي منذ إعلان جو بايدن كرئيس منتخب للولايات المتحدة.

وفي عام 2015 وقعت ايران برنامج عمل مشترك مع الدول العظمى، اعترفت فيه هذه الدول بما فيها امريكا بحق ايران الطبيعي بامتلاك التنكنولوجيا النووي السلمية، إلا ان ادارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب انسحبت من الاتفاق عام 2018 ضاربة جميع المواثيق الدولية عرض الحائط.

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