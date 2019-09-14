عبداللهيان: نتنياهو يساعد على زوال إسرائيل

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني حسين أمير عبداللهيان أشار إلى وعود نتنياهو الانتخابية واقتراحه ضم مناطق فلسطينية من الضفة الغربية لكيان الصهيوني في حال فاز في الانتخابات وأكد أن على رئيس وزراء اسرائيل ان يبتعد عن هذا الحلم لأنه يساعد على زوال الكيان بسبب حرصه على البقاء في منصبه.

وأوضح عبداللهيان إن تصريحات نتنياهو غير المدروسة والتي هي مجرد وعود انتخابية ما هي إلا جزء من خطط ونوايا الولايات المتحدة الأمريكية واسرائيل تحت ما يمسى بصفقة القرن مدينا هذه الخطط المؤامرات ضد الشعب الفلسطيني وترابه.

وأكد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني حسين أمير عبداللهيان أنه وفي حال أقدمت اسرائيل على هذه الخطوة غير القانونية فإن فلسطين وشعبها الباسل سيلقنان اسرائيل درسا لن ينسى./انتهى/