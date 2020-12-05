المبعوث الاممي ملادينوف يعبر عن سخطه لاستشهاد الصبي الفلسطيني أمس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أعرب المبعوث الاممي الى الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، عن سخطه جراء استشهاد الصبي الفلسطيني علي أبو عليا امس في شمالي الضفة الغربية.

فقد كتب ملادينوف في تغريدة له على موقع تويتر أن "على إسرائيل ان تجري تحقيقا عاجلا في هذا العمل الخطير غير المقبول. فالأولاد يتمتعون بحماية خاصة من القانون الدولي ويجب حمايتهم من العنف".

وكانت السلطة الفلسطينية قالت في بيان لها ان صبيا في الـ 13 من العمر شارك في مظاهرة بالقرب من قرية موريا في شمالي الضفة الغربية، استشهد بنيران الجنود الصهاينة.

ووفقا لما أوردته وسائل اعلام فلسطينية، فقد أصيب الصبي بعد ظهر أمس برصاص الاحتلال في منطقة البطن وبعد ذلك بعدة ساعات أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاده متأثرا بجراحه./انتهى/