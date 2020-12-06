موكب تشييع الطفل الشهيد علي أبو عليا

وأفادت وکالة مهر للأنباء نقلا عن العهد أنه انطلق موكب التشييع من منزل عائلة الشهيد، بعد أن ألقت عليه نظرة الوداع، وجاب المشيعون شوارع البلدة، حاملين جثمانه الملفوف بالعلم الفلسطيني على الأكتاف، ورددوا الهتافات المنددة والغاضبة من جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

ووصل المشيعون إلى ساحة وسط القرية، وأدوا صلاة الجنازة على الجثمان، وسط أجواء من الحزن والحداد.

يذكر أن الطفل أبو عليا قد استشهد أمس الجمعة متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في القرية.

وأدان الفلسطينيون الجريمة البشعة التي اقترفتها قوات العدو بحق الطفل أبو عليا، مؤكدة أن هذه الجريمة استمرار لمسلسل القتل اليومي الذي لا يمكن السكوت عنه.

المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، دعا الاحتلال الاسرائيلي للتحقيق بسرعة وبشكل مستقل في قتل الطفل أبو عليا.

وقال ملادينوف في تغريدة له عبر موقع "تويتر": "يجب على إسرائيل أن تحقق بسرعة وبشكل مستقل في هذا الحادث المروع وغير المقبول"، مضيفا "يتمتع الأطفال بحماية خاصة بموجب القانون الدولي ويجب حمايتهم من العنف".

/انتهی/