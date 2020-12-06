تطور ضخم لسلاح الطيران العسكري في إنتاج أجزاء الطائرات السمتية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه بمناسبة ذكرى استشهاد اللواء "أحمد كشوري" ويوم سلاح الجو، حضرت مجموعة من قادة ومسؤولي وموظفي القوة الجوية ضريح هذا الشهيد في مقبرة "بهشت ​​الزهراء (ع)" وجددوا العهد مع تطلعات الشهداء.

ووصف الأمير العميد الطيار يوسف قرباني، في الحفل الشهيد الطيار "أحمد كشوري" كأحد أساطير فترة الدفاع المقدس، وقال: "كل شهداء سلاح الجو كانوا على خط المواجهة ضد العدو ووجودهم الفعال ساهم في إنهاء مخططات العدو وفشله الذريع لتحقيق أهدافه".

وأشار إلى الإنجازات غير المسبوقة للقوات الجوية في مختلف المجالات، مبينا: "اليوم، تطورت القوات الجوية للجيش في إنتاج أجزاء طائرات الهليكوبتر، وكاميرات الرؤية الليلية، وإنتاج الصواريخ النقطية، وتدريب الطيارين الشباب، وما إلى ذلك، من بين الإنجازات المهمة التي حققتها القوات الجوية في السنوات الأخيرة".

ختاما أكد قائد طيران الجو، وهو يحيي ذكرى كل الشهداء وخاصة شهداء سلاح الجو، أن "الشهداء قدوة لنا في كل مناحي الحياة، وإن شاء الله سنتمكن من مواصلة طريق الشهداء"./انتهى/