  1. إيران
  2. السياسة
٠٦‏/١٢‏/٢٠٢٠ ١:٠٤ م

قائد طيران الجيش الايراني:

تطور ضخم لسلاح الطيران العسكري في إنتاج أجزاء الطائرات السمتية

تطور ضخم لسلاح الطيران العسكري في إنتاج أجزاء الطائرات السمتية

أكد قائد طيران الجيش الايراني العميد الطيار يوسف قرباني، أن سلاح الجو العسكري قد تطور بشكل ملحوظ في إنتاج أجزاء الطائرات السمتية بما يشمل كاميرات الرؤية الليلية وإنتاج الصواريخ النقطية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه بمناسبة ذكرى استشهاد اللواء "أحمد كشوري" ويوم سلاح الجو، حضرت مجموعة من قادة ومسؤولي وموظفي القوة الجوية ضريح هذا الشهيد في مقبرة "بهشت ​​الزهراء (ع)" وجددوا العهد مع تطلعات الشهداء.

ووصف الأمير العميد الطيار يوسف قرباني، في الحفل الشهيد الطيار "أحمد كشوري" كأحد أساطير فترة الدفاع المقدس، وقال: "كل شهداء سلاح الجو كانوا على خط المواجهة ضد العدو ووجودهم الفعال ساهم في إنهاء مخططات العدو وفشله الذريع لتحقيق أهدافه". 

وأشار إلى الإنجازات غير المسبوقة للقوات الجوية في مختلف المجالات، مبينا: "اليوم، تطورت القوات الجوية للجيش في إنتاج أجزاء طائرات الهليكوبتر، وكاميرات الرؤية الليلية، وإنتاج الصواريخ النقطية، وتدريب الطيارين الشباب، وما إلى ذلك، من بين الإنجازات المهمة التي حققتها القوات الجوية في السنوات الأخيرة". 

ختاما أكد قائد طيران الجو، وهو يحيي ذكرى كل الشهداء وخاصة شهداء سلاح الجو، أن "الشهداء قدوة لنا في كل مناحي الحياة، وإن شاء الله سنتمكن من مواصلة طريق الشهداء"./انتهى/

رمز الخبر 1909945

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 3 + 2 =

    توب تن

    المقابلات

    الرأي