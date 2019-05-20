  1. السياسة
٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١٣:٥٧

نصير زاده: مستعدون لمواجهة أي مغامرة يقوم بها العدو

نصير زاده: مستعدون لمواجهة أي مغامرة يقوم بها العدو

وقال قائد القوات الجوية بالجيش الايراني العميد " نصير زاده أن إيران مستعدة لمواجهة أي مغامرة للعدو ، مضيفا "لدينا أساليب عملية مثل الشهيد بابائي و القوات الجوية مستعدة لمواجهة تهديدات الأعداء".

وفقًا لوكالة مهر للأنباء ، قام أمير الطيار عزيز نصير زاده ، قائد سلاح الجو في الجيش ، بزيارة القدرات والخطط التشغيلية لقواعد بوشهر وبندر عباس وأصفهان بحضور الطيارين والموظفين التقنيين ، مشددًا على الحاجة إلى الأمل في الدعم الإلهي ، والشفاء لتحقيق هذا الوعد الإلهي النهائي. ، والمثابرة والإيمان في تحقيق نصر محدد ضد العدو وقال: "إن القوات الجوية تنشط في جميع مجالات الدفاع وحماية الشعب والمصالح الوطنية وتتمتع دائمًا بروح نشطة واستعداد عسكري.

وأثنى على الاستعداد القتالية ومعنويات الطيارين في هذه القواعد واستعدادهم  لمواجهة العدو والحفاظ على اليقظة ضد العدو ، وأشار إلى القوة الجوية للشباب الموهوبين والمتحمسين في مختلف التخصصات. 

رمز الخبر 1894776

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