نصير زاده: مستعدون لمواجهة أي مغامرة يقوم بها العدو

وفقًا لوكالة مهر للأنباء ، قام أمير الطيار عزيز نصير زاده ، قائد سلاح الجو في الجيش ، بزيارة القدرات والخطط التشغيلية لقواعد بوشهر وبندر عباس وأصفهان بحضور الطيارين والموظفين التقنيين ، مشددًا على الحاجة إلى الأمل في الدعم الإلهي ، والشفاء لتحقيق هذا الوعد الإلهي النهائي. ، والمثابرة والإيمان في تحقيق نصر محدد ضد العدو وقال: "إن القوات الجوية تنشط في جميع مجالات الدفاع وحماية الشعب والمصالح الوطنية وتتمتع دائمًا بروح نشطة واستعداد عسكري.

وأثنى على الاستعداد القتالية ومعنويات الطيارين في هذه القواعد واستعدادهم لمواجهة العدو والحفاظ على اليقظة ضد العدو ، وأشار إلى القوة الجوية للشباب الموهوبين والمتحمسين في مختلف التخصصات.