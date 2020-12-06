مارس المقبل...إقامة مؤتمر لحوار الأديان في مصر

وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصري التحية لكل رجال الدين المسيحى، وذلك خلال اللقاء الذى استهل به أمس السبت 5 ديسمبر الجاري لقاءاته لليوم الثانى على التوالى مع الآباء والقساوسة والقيادات الكنسية بمحافظة "أسيوط" المصرية.



وبدأ وزير الأوقاف المصري حديثه حول مبادرة "نتعايش باحترام"، قائلاً: إن هذه المبادرة رسالة فى الداخل والخارج حول احترام جميع الأديان، موضحاً أن الرئيس عبد الفتاح السيسى دعا إلى الحوار بين كل الأديان لترسيخ أسس العيش السليم، معلناً أنه سوف يقام مؤتمر قريباً ندعو فيه كل الثقافات والأديان وسيكون فى شهر مارس.

وقال إننا لابد أن نتبنى فقه العيش المشترك ولو تعرضت لأي أصحاب عقيدة ستجد من يتعرض لك، وفى القرآن الكريم نهى الله سبحانه وتعالى حتى سب الأصنام التى كان يعبدها الكفار .

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف يرافقه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قد شهد أمس الأول الجمعة أعمال إحلال وتجديد مسجد "الأمير سنان" بقرية ديروط الشريف التابعة لمركز ديروط والذى أقيم بالجهود الذاتية ودعم ومساهمة وزارة الأوقاف.

وعقب ذلك قام وزير الأوقاف ومحافظ أسيوط ومرافقوهم من القيادات بأداء شعائر صلاة الجمعة بالمسجد وسط جموع المصلين من أبناء قرية ديروط الشريف مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا من حيث التباعد بين المصليين وارتداء الكمامات وتم نقل شعائر الصلاة على الهواء مباشرة بالتلفزيون المصرى.

وجاء ذلك بحضور اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط والدكتور عاصم قبيصى وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة ومحمود نجار رئيس مرمز ومدينة ديروط وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ وجمع كبير من القيادات التنفيذية والأمنية وقيادات وزارة الأوقاف.

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المصدر: الیوم السابع