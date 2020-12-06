بدء اول دورات تعليم اللغة الفارسية بشكل حضوري في بغداد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نظرا للطلب الكبير من المهتمين بتعلّم اللغة الفارسية بشكل حضوري، وانه بسبب انخفاض عدد الاصابات بفيروس كورونا في العراق ستقوم المستشارية الثقافية الإيرانية في بغداد بتشكيل صفوف دراسية بشكل حضوري مع مراعاة البروتوكولات الطبية بشكل كامل.

وبدأت الدورة الأولى ( بشكل حضوري ) بعد إغلاق الدورات التي تتم بشكل حضوري بسبب تفشي فيروس كورونا بتاريخ 28/8/99 بمشاركة 12 طالباً، وتم اعتماد طريقة كتاب "بيرفا" في التدريس، تحت اشراف مركز اللغة الفارسية لغير الناطقين بالفارسية بجامعة شهيد بهشتي.

مدة هذه الدوره شهرين وعدد ساعاتها 70 ساعة.

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