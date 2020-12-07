وأفادت وکالة مهر للأنباء أن اللجنة الدولية لإحياء الذكرى السنوية للشهيد آية الله نمر باقر النمر اصدرت بیانا تدعو الامة الإسلامیة لاحیاء ذکری الشهید الفقیه یدتي نصه کما یلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

{وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ} ١٦٩- آل عمران

ها هي مناسبة الذكرى السنوية الخامسة للجريمة النكراء البشعة للنظام السعودي بقتل الفقيه الشهيد آية الله الشيخ نمر باقر النمر ”رضوان الله تعالى عليه“ تقترب، ولن تنسى الإنسانية وشعوب العالم أنه في صبيحة اليوم الثاني لمطلع السنة الميلادية الجديدة من سنة ٢٠١٦ إرتكب النظام السعودي جريمته البشعة بقتل واحداً من أبرز رموز العلم والفقاهة ورجال الشرف والكرامة في الجزيرة العربية.

وهنا تعلن اللجنة الدولية لإحياء ذكرى الشهيد آية الله النمر عن تحديد الفترة ما بين ٢-٨ يناير/كانون٢ ٢٠٢١م لإحياء ذكرى الشهيد الكبير تحت وسم ”إسبوع إحياء الذكرى السنوية للفقيه الشهيد آية الله نمر باقر النمر“. وتحت شعار الإحياء السنوي الثابت "وما قتلوه" وشعار الإحياء الخاص بهذا العام "وإنهم لهم المنصورون" ..

وتتوجه اللجنة لجميع المؤمنين والأحرار والشرفاء والشخصيات وجميع المؤسسات والهيئات العلمية والإعلامية والسياسية والثقافية من منظمات وهيئات وحوزات ومدارس وقنوات وإذاعات ومراكز ومنتديات في العالم أن تحيي هذه الذكرى بإقامة مختلف الفعاليات والأنشطة تخليداً لذكرى الشهيد الكبير واحياء مآثره ومواقفه الخالدة في العالم.

وإذ تمر علينا في هذا العام في ٣ يناير/ كانون٢ الذكرى السنوية الأولى للشهداء القادة وهم الشهيد الحاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس فإن اللجنة الدولية لإحياء الذكرى السنوية للشهيد النمر تعلن عن تحديد يوم الجمعة ١ يناير/كانون الثاني ٢٠٢١ والمصادف ١٧ جمادى الثاني ١٤٤٢ هجري قمري لهذا العام يوماً خاصاً بالقادة الشهداء الكبار وهم قادة العزة والكرامة الشهيد الحاج قاسم سليماني والشهيد الحاج ابو مهدي المهندس والفقيه الشهيد آية الله نمر باقر النمر ”رضوان الله تعالى عليه“، وتدعو ائمة صلاة الجمعة في العالم الإسلامي لتخصيص جزءاً من خطابات صلاة الجمعة والذي يصادف هذا العام مطلع العام الميلادي الجديد ٢٠٢١م للحديث عن هؤلاء الشهداء العظام وتعزيز قيم الشهادة في طريق الحق والعزة والكرامة.

وتدعو اللجنة الدولية لإحياء الذكرى السنوية للشهيد النمر عن إعتبار يوم ٣ يناير/ كانون٢ من كل عام يوماً عالمياً للشهيد وهو اليوم الذي إرتكبت فيه الولايات المتحدة الأمريكية راعية الإرهاب في العالم الجريمة البشعة بإغتيال القادة الشهيدين الحاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس ”رضوان الله تعالى عليهما“، يتم فيه تخليد ذكرى شهداء الأمة الإسلامية وإبراز قيم الشهادة في حفظ الدين ومبادىء الحرية والعزة والكرامة الإنسانية.

وتطالب اللجنة عشاق الحرية والكرامة والشرف في العالم بتشكيل اللجان لإحياء ذكرى هؤلاء الشهداء العظام، كما تطالب جميع الأحرار والشرفاء بتكثيف النشر والتوزيع لكل ما يرتبط بذكرى الشهيد آية الله النمر الذي تصادف ذكرى شهادته يوم ٢ يناير/كانون٢ وذكرى الشهداء القادة الذين تصادف ذكراهم السنوية الأولى يوم ٣ يناير/ كانون٢ من خلال تنظيم وإقامة الندوات والمهرجانات وتكثيف النشر الإعلامي في وسائل الإعلام ووسائط التواصل الإجتماعي وتصميم وطباعة ونشر الملصقات والبوسترات وغيرها من الأنشطة.

كما تطالب اللجنة الدولية الأحرار والشرفاء في جميع أنحاء العالم بالضغط على النظام السعودي لتسليم جثمان الشهيد لذويه، حيث تود اللجنة التنويه على أنه بالرغم من جريمة النظام السعودي بقتل الشهيد الكبير ورفاقه الأبرار إلا أنه لم يتم تسليم جثامينهم الشريفة حتى هذه اللحظة، والتي ندعوا فيها الجميع لممارسة كافة انواع الضغط الاعلامي والحقوقي والسياسي من أجل تسليمها إلى ذويهم وأهاليهم لتجرى للشهيد الكبير آية الله النمر ورفاقه مراسيم الدفن اللائقة بهم وبمكانة شيخ الشهداء آية الله النمر العلمية والإجتماعية في المنطقة وفي العالم الإسلامي.

وكما تهيب اللجنة الدولية لإحياء الذكرى السنوية لشهيد الكرامة فقيه الجزيرة آية الله النمر بالمنظمات والهيئات السياسية والحقوقية والإعلامية في العالم لتبنى حملة عالمية لمناهضة أحكام الإعدامات السياسية وتجريم تنفيذها.



اللجنة الدولية لإحياء الذكرى السنوية للشهيد آية الله نمر باقر النمر

الجمعة ٤ ديسمبر/كانون١ ٢٠٢٠م

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