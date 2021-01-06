ندوة الشهيد آية الله النمر والثورة الشعبية في البحرين

وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه أفتتحت الندوة بآيات من الذكر الحكيم تلتها كلمات المشاركون في الندوة حيث تحدثوا عن بعض مناقب الشهيد آية الله نمر باقر النمر ”رضوان الله تعالى“.

وكان أول المتحدثين الدكتور جواد عبد الوهاب الإعلامي والمعارض البحريني المقيم في لندن والذي أكد في كلمته على أن الشهيد آية الله النمر قيادة شجاعة و متميزة في منطقة قلت فيها القيادات بسبب قمع الأنظمة السياسية الحاكمة الشديد، وإن ثورته كانت عن بصيرة وثبات، وشجاعته تكمن في أنه تحدى آل سعود في عقر دارهم حيث أنه كان مؤمناً بأهدافه، وقال بأن الشهيد آية الله الشيخ النمر قد صنع تاريخاً جديداً في المنطقة.

ثم كانت الكلمة الثانية لسماحة الشيخ عبدالله الدقاق من علماء البحرين المجاهدين والذي قال بأن الشهيد العلامة النمر هو أسد الساحة، ولقد تميز الشهيد بمجموعة كبيرة من الخصائص والتي أشار إلى ثلاث خصائص وهي صدق اللهجة، والصدق مع الله وقال إن الشهيد الشيخ النمر هو أبو ذر الجزيرة، فقد صدح بالحق في زمن الصمت. وقال بأن الشهيد الكبير كان يتمتع بالشجاعة والغيرة، فقد استشهد الشهيد النمر غيرة لأهلنا في البحرين، وختم كلمته بذكر الصفة الثالثة للشهيد آية الله النمر وهي العزة والكرامة، وقال بأن من يشاهد الشهيد العلامة النمر يرى في وجهه العزة والإباء.

الشيخ جاسم المحمدعلي: تزامن شهادة الفقيه العلامة النمر مع شهادة قادة النصر الحاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس له دلالاته الخاصة والمهمة في الجهاد والثورة في المنطقة.

أما المتحدث الثالث في الندوة فقد كان لسماحة الشيخ جاسم المحمدعلي الذي تحدث في بداية مشاركته عن تزامن شهادة الفقيه العلامة النمر مع شهادة قادة النصر الحاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس له دلالاته الخاصة والمهمة في الجهاد والثورة في المنطقة، إذ مرت خمس سنوات على إعدام الشهيد الشيخ النمر ولكن الذاكرة لا زالت تشهد بكلماته وجهاده وثورته التي لن تهدأ، وإن قيمة هذه الذكرى تكمن في مدى حضور قيم الشهيد الشيخ النمر اليوم وتحويلها الى برنامج عمل يقود المنطقة، لأن الشهيد النمر هو امتداد واضح وشفاف لمدرسة كربلاء.



والقى الدكتور ابراهيم العرادي مدير المكتب السياسي لائتلاف ثورة ١٤ فبراير في البحرين كلمة متلفزة في الندوة والتي قال فيها، لقد وقف الشهيد آية الله النمر مع ثورتنا وقفة خالدة وخاصة ومختلفة عن كل الوقفات، فكأنه قد جاء بثوب كربلاء لينصر شعب البحرين. وأكد على أن دماء آية الله النمر سوف تحقق الإنتصارات العظيمة في المنطقة النصر تلو النصر، مشيراً إلى قرب زوال هذه الأنظمة الظالمة بسبب إستبدادها وظلمها، وختم كلمته بأن الشعب البحراني مدين لهذا العالم الجليل العظيم.

السيد مرتضى السندي: أقف مطأطأً رأسي أمام هذه القامة العالية التي لم تهوي الى الأرض بل عرجت إلى السماء.

أما سماحة السيد مرتضى السندي أحد العلماء المجاهدين البحرانيين و القيادي في تيار الوفاء الإسلامي إستهل كلمته في الندوة قائلاً أقف مطأطأً رأسي أمام هذه القامة العالية التي لم تهوي الى الأرض بل عرجت إلى السماء، ثم تحدث عن الإستقامة معتبراً أياها من أصعب التحدّيات التي تواجه العاملين في الساحة ومؤكداً على حقيقة أنه كلما زادت الصعوبات والآلام أصبحت الإستقامة أصعب، وقال: لقد جسد الشهيد آية الله النمر بمواقفه الصلبة والشجاعة موقف الإستقامة، حيث هو من الشخصيات التي تشربت بمفاهيم القرآن وعاش كل حياته لله، وذكر بأن مما تميز به الشهيد النمر أنه لم يأخذ المفاهيم القرآنية فقط في ذهنه وإنما حولها إلى سلوك عملي، ولقد كان محياه ومماته لله تعالى، ورحل الشهيد آية الله الشيخ النمر جسداً ولكنه بقي مدرسةً ومنهجاً وفكراً.

وتحدث في الندوة الدكتور راشد الراشد الناشط والقيادي في المعارضة البحرانية والذي كان آخر المتحدثين في الندوة إن موقف الشهيد آية الله الشيخ نمر باقر النمر من ثورة البحرين هو موقف مفصلي في حياته ولا يمكن تجريد موقفه عن سيرته الكاملة، لأنه تجسيد لمنهج كان يسير عليه الشهيد النمر.

والسؤال الكبير المطروح: لماذا اتخذ الشهيد النمر هذا الموقف، ولماذا وقف مع الثورة؟!!

وأشار الدكتور الراشد إلى أن ما قام به الشهيد آية الله النمر هو مشروعاً حضارياً عملاقاً في مواجهة فكر وثقافة الهزيمة والإنهزام والإستسلام للأمر الواقع فقد أسقط الشهيد كل الثقافات التبريرية والانهزامية، وقد واجه الشهيد آية الله النمر فكرة أن الامة عاجزة ومشلولة لا تستطيع تغيير الواقع بأن رفع سلاح الكلمة في مواجهة أزيز رصاص الظلم والطغيان.

وفي النهاية تمت إزاحة الستار عن كتاب: "فارس الجزيرة"،وهو عبارة عن بحوث قدمت في ندوة الذكرى الثالثة لشهادة النمر رضوان الله تعالى عليه، تحت عن قراءة في فكر الشهيد النمر قدمت من قبل نخبة من علماء ومفكري الأمة من مجموعة من دول العالم الإسلامي.

/انتهی/