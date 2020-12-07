https://ar.mehrnews.com/news/1910000/ ٠٧/١٢/٢٠٢٠ ٤:٤٩ م رمز الخبر 1910000 مالتي مدیا الكاريكاتير مالتي مدیا الكاريكاتير ٠٧/١٢/٢٠٢٠ ٤:٤٩ م تحديث الرؤية العربية رمز الخبر 1910000 سمات كاريكاتير الكاريكاتير القضية الفلسطينية محتوى ذات صلة التطبیع العربي مع العدو الصهیوني سیکون موجهاً ضد القضیة الفلسطینیة الحص: مبادرات التطبيع العربي مع الكيان الصهيوني لم تنتج سوى الخيبة التطبيع الإماراتي يمثل تهديداً صارخاً للإجماع العربي الشعبي الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني إعلامي تونسي يمزق صور ولي عهد أبو ظبي ورئيس وزراء حكومة الاحتلال الصهيوني على الهواء إتفاق التطبيع حظيرة التطبيع
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