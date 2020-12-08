ايران مستعدة للمشاركة في إعادة اعمار سوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية العميد امير حاتمي اكد عزم الجمهورية الاسلامية على مواصلة التعاون مع سوريا في مرحلة اعادة البناء والاعمار.

ولفت وزير الدفاع الى ان العدو لم يتوان عن القيام باي اجراء ضد الشعب الايراني، منوّها الى ان الامر كان كذلك من قبل العدو ضد الشعب السوري خلال الاعوام الاخيرة.

واشار الى عمليتي الاغتيال الغادرتين ضد الفريق الشهيد قاسم سليماني والدكتور فخري زاده، قائلاً: ان هذه الاجراءات المعادية التي يقوم بها العدو تاتي من منطلق العجز.

واكد العميد حاتمي عزم الجمهورية الاسلامية الايرانية على مواصلة التعاون مع سوريا في مرحلة اعادة البناء والاعمار فيها.

من جانبه ادان وزير الخارجية السوري خلال اللقاء، العمل الارهابي الاخير باغتيال العالم النووي البارز الشهيد الدكتور محسن فخري زاده.

واعتبر مواصلة الجمهورية الاسلامية الايرانية وقواتها المسلحة طريق التقدم رغم ممارسات اميركا والكيان الصهيوني العدوانية، بانها تبعث على الفخر، مؤكدا بان مثل هذه الاغتيالات لم توقف ايران في طريق التقدم العلمي والدفاعي، وفي الختام وقع وزير الخارجية السوري على سجل التعازي باستشهاد فخري زادة.

/انتهى/