ظريف: اعادة اعمار سوريا فرصة جيدة للشركات الايرانية

وافاد مراسل وكالة مهر للأنباء ان ظريف اشار الى عملية اعادة اعمار سوريا في تصريح للمراسلين، قائلا: ان اعادة اعمار سوريا والعراق تشكل فرصة جيدة لتواجد الشركات الايرانية، وهذا الامر يلبي احتياجات سوريا والعراق، وكذلك يعتبر فرصة لتصدير الخدمات الفنية والهندسية وتوفر فرص العمل للايرانيين وايضا فائدة للطرفين.

وتابع وزير الخارجية قائلا: لدينا بالفعل حضور جيد في القضايا الاقتصادية السورية، ونظرا الى وقوف ايران الى جانب الشعب السوري في مواجهة داعش، فان هذا الحضور يجب ان يتوسع، ففي الوقت الحاضر يتركز الاهتمام على اعادة اعمار سوريا وعودة النازحين والمساعدة على تعزيز الامن واقتصاد المنطقة.

وتطرق ظريف الى التغريدة الاخيرة لترامب حول سوريا، قائلا: ان ترامب يحاول التصيد من الماء العكر لتحقيق اهدافه السياسية الداخلية، ونحن نعلم ان ظروف ترامب في داخل الولايات المتحدة ليست جيدة، ومن المؤسف انه يريد التعويض عن ذلك من خلال العمل ضد الشعب السوري.

واكد وزير الخارجية الايرانية ان اميركا ليس لديها سجل جيدة في ما يتعلق بمكافحة التطرف والارهاب، وهو ما اشار اليه ترامب نفسه الى ذلك سابقا.

واردف قائلا: على ترامب ان يتنحى جانبا، ويسمح للذين يواجهون الارهاب في سوريا باداء مهامهم، فعملية استانا كانت العملية الناجحة الوحيدة في تخفيض حدة التوتر في سوريا، واذا لم يتدخل الآخرون، لكنا قد حققنا نتائج افضل.

واشار ظريف الى محادثاته مع مساعد وزير الخارجية البريطاني، وقال: نجري محادثات دورية مع مختلف الدول، وبريطانيا هي احدى هذه الدول، وهناك محادثات سنوية مع عدد من الدول واخرى نصف سنوية، وهذه المحادثات الدورية تجري بالتناوب في البلدين، هذه المرة حضر مساعد وزير الخارجية البريطاني الى ايران.

واوضح ظريف ان مساعدي وزير خارجية البلدين بحثا خلال هذه الجولة من المحادثات الروابط النقدية والمالية والمصرفية وتنفيذ الاتفاق النووي، معربا عن أمله في ان ينفذ الاوروبيون تعهداهم في اطار مجموعة 4+1. /انتهى/