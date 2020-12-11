حركة المقاومة الإسلامية حماس تدين التطبيع المغربي مع الاحتلال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال بلاغ صادر عن الحركة أن التطبيع مع الكيان الصهيوني خطوة مستنكرة لا تليق بالمغرب ولا تعبر عن الشعب المغربي الشقيق الذي وقف ولا زال مع فلسطين والقدس والأقصى في كل الظروف والمحطات.

واعتبر البيان إقدام المملكة المغربية على هذه الخطوة خذلانا ً للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وانقلاباً على الموقف التاريخي للمغرب في رفض الاحتلال والتعامل معه والذي تجلى على مدار عشرات السنين السابقة وتولت المغرب رئاسة لجنة القدس انطلاقا من موقفها التاريخي هذا.

وختم البيان بدعوة الشعب المغربي الأصيل وكل الشعوب الحرة إلى رفض هذا الاتفاق وكل اتفاقات التطبيع الرخيصة ومواصلة مقاطعة الاحتلال الصهيوني وعدم القبول به إطلاقا مهما كانت الظروف والمغريات، فالعدو الصهيوني سرطان خبيث لا يمكنه أن يقدم خيراً لأحد وستندم كل عواصم التطبيع على اليوم الذي سمحت فيه لصهيوني واحد دخول أراضيها./انتهى/