حزب الله يدين إعلان السلطات المغربية تطبيع العلاقات مع الاحتلال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه رأى حزب الله أن هذا الاعلان يأتي في سياق السقوط المتتالي الذي بدأته بعض الدول العربية تنفيذاً ‏للرغبات الأميركية والاسرائيلية في شطب القضية الفلسطينية وتصفية مفاعيلها.‏

واعتبر أن خضوع هذه الأنظمة لسياسة الابتزاز الأميركية والاسرائيلية طمعاً بتحقيق ‏مكاسب هنا او الغاء عقوبات هناك، ليست سوى أوهام وسراب لن يجني المطبعون منها شيئاً ‏وسيكتشفون سريعاً انهم لم يحصدوا الا الخيبة وان بلادهم أصبحت مكشوفة امام اسرائيل ‏ومؤامراته الخطرة.‏

وقال في بيان: "ان الرهان الحقيقي هو على الشعب المغربي الحر الذي قاوم الإستعمار الفرنسي لسنوات طوال ‏وعلى جميع شعوب أمتنا الشريفة الرافضة لكل أشكال التطبيع والتي ستسقط كل الاتفاقيات الخيانية ‏والتي ستكون سنداً قوياً للشعب الفلسطيني المقاوم الذي لم تهزه كل اتفاقات الذل والعار وسيتابع ‏جهاده حتى تحقيق النصر والتحرير الكامل".‏/انتهى/