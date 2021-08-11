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١١‏/٠٨‏/٢٠٢١, ٧:٢٩ م

"الجهاد الإسلامي" يدين استقبال المغرب وزير خارجية الاحتلال

"الجهاد الإسلامي" يدين استقبال المغرب وزير خارجية الاحتلال

دان الناطق الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي، اليوم الأربعاء، بشدة استقبال وزير خارجية العدو الصهيوني "يائير لابيد" في المغرب.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان سلمي قال في تصريح صحفي: إنه "من المستنكر والمرفوض أن تأتي هذه الزيارة لدولة عربية أفريقية في الوقت التي اتخذت فيه عدد من دول القارة الافريقية وعلى رأسها الجزائر الشقيق موقفا بطرد الكيان الصهيوني من الاتحاد الإفريقي".

وأضاف أن التطبيع وإقامة العلاقة مع العدو سياسة انهزامية لا تمثل الشعوب العربية والإسلامية وتتصادم مع تطلعات الشعوب وآمالها في تحرير فلسطين وطرد الاحتلال الصهيوني.

جدير بالذكر ان وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يائير لبيد وصل إلى المغرب في أول زيارة رسمية له، اليوم، وتأتي في إطار تعزيز اتفاقية التطبيع الموقعة بين البلدين العام الماضي./انتهى/

رمز الخبر 1916920
https://ar.mehrnews.com/news/1916920/

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