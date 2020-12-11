المالكي يعزي قائد الثورة بوفاة اية الله الشيخ محمد يزدي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال المالكي في رسالة لقائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي: "نشارككم المصاب والعزاء برحيل العالم المجاهد آية الله الشيخ محمد اليزدي، الذي عاش حياته للإسلام والمذهب والثورة الإسلامية ".

وذكر انه "كان مثالاً للفقيه العامل ورجل الدولة الموفق في المواقع التي تسنمها في الحوزة العلمية والدولة، وخاصة رئاسة السلطة القضائية ومجلس صيانة الدستور ومجلس خبراء القيادة ورئاسة مدرسي الحوزة العلمية ".

وابتهل" الى المولى العفو الكريم أن يتغمده بواسع رحمته ويحشره مع آل بيت النبوة وإنا لله وإنا اليه راجعون " ./انتهى/