روحاني يتسلم أوراق اعتماد كل من سفراء اليابان والمكسيك وتونس وأوغندا وتايلندا بطهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اثناء تسلمه اوراق اعتماد السفير الياباني الجديد بطهران، اكد رئيس الجمهورية، أهمية الإسراع في تنفيذ الاتفاقات المشتركة والإفراج عن الموارد المالية الإيرانية في طوكيو>

وقال: ان إيران ترحب دائمًا بتطوير العلاقات الاقتصادية والعلمية مع اليابان، ونأمل أن نرى تغييرًا في هذه العلاقات في البيئة الجديدة، ووجود المزيد من الشركات اليابانية في النهوض بمشاريعنا الوطنية في المجالات العلمية والتقنية.

من جانبه أكد السفير الياباني الجديد في طهران، إيكاوا كازوتوشي،أثناء تقديم أوراق اعتماده الى رئيس الجمهورية، أن اليابان مصممة على تطوير التعاون المشترك مع إيران في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

واضاف: ان اليابان وايران هما شريكين جيدين للغاية، وسيوفر استكمال وتنفيذ اتفاقية التعاون التقني بين البلدين فرصًا كبيرة للتعاون المشترك بين طهران وطوكيو.

وفي إشارة إلى نتائج الزيارات المتبادلة لكبار المسؤولين بين البلدين، قال كازوتوشي: إن رئيس وزراء اليابان الجديد عازم على مواصلة طريق سلفه آبي شينزو في تطوير التعاون مع إيران، والعمل مع طهران من أجل عالم أكثر ازدهارا وسلاما.

كما أكد السفير الياباني الجديد دعم بلاده التام للاتفاق النووي والوقوف الى جانب ايران.

*تونس دولة صديقة وشقيقة لايران في شمال افريقيا

وصف رئيس الجمهورية حسن روحاني، تونس بانها دولة صديقة وشقيقة لايران في شمال افريقيا، وذلك خلال تسلمه اوراق السفير التونسي الجديد بطهران ، سمير المنصور.

واشار الرئيس روحاني خلال هذ اللقاء الى ان تونس تعد دولة مسلمة وشقيقة وصديقة ومهمة في شمال افريقيا، وبامكانها ان تكون بوابة ايران الى افريقيا واوروبا، وقال: ان العلاقات بين طهران وتونس جيدة ومتنامية منذ الثورة الاسلامية، وهناك شعور بالتقارب بين البلدين.

من جانبه أكد سفير تونس الجديد بطهران، سمير المنصور، ان بلاده تولي اهتماما بالغا لتطوير علاقات شاملة مع إيران الصديقة والشقيقة والمسلمة، ويمكن لتونس أن تكون بمثابة منصة لعلاقات إيران مع أوروبا وأفريقيا.

وتطرق الى العلاقات التاريخية بين البلدين، وقال: يولي الشعب التونسي اهتماما خاصا بإيران، ونحن مستعدون لتعميق العلاقات الثنائية على جميع المستويات.

* تنفيذ المشاريع في القطاع الصناعي والبنى التحتية في اوغندا

كما تسلم رئيس الجمهورية اوراق اعتماد سفير اوغندا الجديد بطهران، محمد تزیکوبا کیسا مبیراء.

واكد روحاني في هذا اللقاء على استعداد طهران لتنمية العلاقاقت مع كمبالا على جميع الاصعد، مشيرا الى تشجيع الشركات الايرانية على تنفيذ المشاريع في القطاع الصناعي والبنى التحتية في اوغندا.

*اغتنام فرص تعاون المتاحة لتعميق التعاون الثنائي اكثر من اي وقت مضى

نوه رئيس الجمهورية "حجة الاسلام حسن روحاني" بالعلاقات القائمة على اسس الصداقة بين ايران والمكسيك؛ داعيا الى اغتنام فرص تعاون المتاحة لتعميق التعاون الثنائي اكثر من اي وقت مضى.

جاء ذلك خلال مراسم تقديم اوراق اعتماد السفير المكسيكي الجديد لدى ايران "غيرمو الخاندرو بونتي" الى الرئيس روحاني اليوم الثلاثاء.

واضاف رئيس الجمهورية في هذا اللقاء: ان ايران على استعداد لتوطيد التعاون مع المكسيك وبما يشمل مختلف المجالات التجارية والصناعية والصحية، مضافا الى توسيع العلاقات بين الشركات الايرانية ونظيراتها المكسيكية.

بدوره، قال الخاندرو بونتي : ان ايران ليست صديقة فحسب، وانما حليفة ولايات المكسيك المتحدة ايضا.

واكد السفير المكسيكي الجديد لدى ايران، ان بلاده لن تدخر جهدا من اجل تنمية العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية، والارتقاء بمستوى هذه الاواصر./انتهى/