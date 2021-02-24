روحاني: ايران على استعداد للتعاون مع الدول الصديقة في عدة مجالات

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الرئيس الإيراني "حسن روحاني" أكد خلال إستقباله سفراء كلاً من بوليفيا، السنغال، ورومانيا على إستعداد إيران للتعاون مع الدول الصديقة ونقل تجربتها في مكافحة كورونا لكل الدول.

خلال استلام الرئيس الإيراني أوراق إعتماد السفيرة البوليفية

أكد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حجة الإسلام حسن روحاني، حرص إيران على إرساء التعاون مع بوليفيا في القطاعات الصناعية والعلمية، مشددا على ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين

ولدى تسلمه أوراق إعتماد السفيرة البوليفية الجديدة لدى إيران، السيدة رومينا غواد الوبه، اليوم (الأربعاء)، صرح روحاني، ان تبادل السلع الأساسية بين البلدين من شأنه أن يؤدي الى تعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات.

وأعرب الرئيس روحاني عن تمنياته للسفيرة البوليفية الجديدة لدى إيران بالتوفيق والنجاح، وأن تشهد العلاقات الثنائية مع لاباز المزيد من التنمية خلال فترة توليها مهام منصبها في طهران.

الى ذلك، وصفت السفيرة البوليفية الجديدة، إيران بأنها "شريك إستراتيجي" لبوليفيا، مؤكدة ان بلادها دعمت مواقف إيران الصائبة بما في ذلك مواقفها المتعلقة بالقضية النووية وستواصل دعمها لها على الدوام في المحافل والأوساط الدولية.

واعتبرت رومينا غواد الوبه توسيع وتعميق العلاقات وتعزيز أواصر الصداقة بين البلدين بأنها تشكل أحد أهدافها الرئيسية.

وقدم كل من سفراء السنغال وبوليفيا وغانا وسلوفاكيا ورومانيا أوراق اعتمادهم إلى الرئيس روحاني اليوم (الأربعاء).

خلال استلام الرئيس الإيراني أوراق إعتماد السفير السينغالي

قال رئيس الجمهورية الاسلامية حسن روحاني انه يمكن للسنغال ان تكون بوابة لعلاقات ايران مع الدول الافريقية وان طهران وداكار عازمتان على تنمية علاقاتهما الثنائية في جميع المجالات

واشار الرئيس روحاني لدى تسلمه اوراق اعتماد سفیر السنغال الجديد الى العلاقات الجيدة والودية بين البلدين خلال الاعوام الاخيرة مؤكدا على تنمية العلاقات السياسية والاقتصادية التي من شانها تسهم في تنمية التعاون في المجالات العلمية والثقافية والتقنية والاكاديمية بين البلدين.

واعتبر الرئيس روحاني السنغال بلدا افريقيا مهما بامكانه ان يكون بوابة لعلاقات ايران مع باقي الدول الافريقية واضاف هناك مجالات تعاون جيدة بين ايران والسنغال مشددا على ضروة التعاون بين القطاعين الخاص والعام في البلدين .

وقدم سفير السنعال الجديد " ساليف نيانغ دينغ " اوراق اعتماده للرئيس روحاني وقال : ان اهم اهدافه هي تنمية العلاقات الجيدة بين البلدين مبينا ان هناك الكثير من المجالات يمكن توظيفها للتعاون المشترك.

خلال استلام الرئيس الإيراني أوراق إعتماد السفيرة الرومانية

قال رئيس الجمهورية حسن روحاني ان ايران ترغب وعلى استعداد لنقل تجاربها الى جميع الدول في مجال مكافحة فيروس كورونا.

واضاف الرئيس روحاني لدى تسلمه اوراق اعتماد سفيرة جمهورية رومانيا الجديدة "ميرلاكارمن غوكو" في ايران هناك مجالات وافاق جيدة لتنمية التعاون بين البلدين اقتصاديا وعلميا.

واعرب روحاني عن امله في ان تشهد الفترة الجديدة تطورا في العلاقات بين البلدين اكثر فاكثر، قائلا: ان ايران ترغب وعلى استعداد لنقل تجاربها الى جميع الدول في مجال مكافحة فيروس كورونا والتعامل معها بما فيها جمهورية رومانيا.

وقدمت سفيرة جمهورية رومانيا الجديدة "ميرلاكارمن غوكو" اوراق اعتمادها الى الرئيس روحاني وقالت : ان العلاقات بين طهران وبخارست لطالما كانت جيدة وودية ويجب الاستفادة منها لتفعيل الفرص ورفع مستوى العلاقات بين البلدين.

واضافت سفيرة رومانيا: ان تنفيذ بعض الاتفاقات بين البلدين تأخر بسبب جائحة كورونا وتم الاتفاق مع السفيرعلى الايراني لدى بخارست على تنفيذها باسرع مايمكن وكذلك الاسراع في عقد اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الثنائي بين ايران ورومانيا.

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