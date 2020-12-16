اللجنة المشتركة للاتفاق النووي ستستعرض خطواتها لتنفيذ التزاماتها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية خطيب زادة، قال ان اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النوي اليوم هو أحد الاجتماعات الدورية لمراجعة عملية تنفيذ الاتفاق النووي والعقبات التي تحول دون وفاء أطراف هذا الاتفاق بتنفيذ التزاماتهم وتعهداتهم.

وردا على سؤال أحد الصحفيين حول جدول أعمال لجنة الاتفاق النووي المشتركة التي ستعقد اليوم، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زادة، إن هذا الاجتماع هو أحد الاجتماعات الدورية للجنة المشتركة. حيث يجتمع نواب الوزراء والمديرين السياسيين مرة كل 3 اشهر لمراجعة عملية الاتفاق النووي والعقبات التي تحول دون وفاء أطراف هذا الاتفاق بتنفيذ التزاماتهم وتعهداتهم.

وأضاف خطيب زادة: "انه بسبب انتشار فيروس كوفيد 19 ، سيعقد هذا الاجتماع وفقًا للجدول الزمني المحدد مثل العديد من الاجتماعات الدولية على شكل مؤتمر بالفيديو اليوم الأربعاء 17 ديسمبر "./انتهى/