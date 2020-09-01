الاتفاق النووي هو الاتفاق الدبلوماسي الأكثر تأثيرا

وافادت وکالة مهر للانباء دعا وزير الخارجية النمساوي جميع الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية النمساوية صباح اليوم الثلاثاء، أضاف شالنبرغ أن النمسا، بصفتها المكان الذي استضاف المفاوضات حول الاتفاق النووي وتم التوقيع عليه في عام 2015 ، ستظل ملتزمة بهذه الاتفاقية وستعمل من أجلها للمساعدة في إعادة بناء الثقة في الشرق الأوسط بمساعدة الشركاء الأوروبيين.

كما اعلنت وزارة الخارجية النمساوية أن فيينا ترحب باتفاق إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للوصول إلى موقعين في إيران، كما دعا البيان إيران إلى مواصلة العمل بشكل وثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

والتقى وزير الخارجية النمساوي بنائب وزير الخارجية الإيراني عشية اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الذي يعقد على مستوى المساعدين والمدراء العامين لوزرات الخارجية في دول ايران ومجموعة 4+1 (المانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين).

ومن المقرر ان يلتقي عراقجي خلال زيارته الى النمسا ايضا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.