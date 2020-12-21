منظمة الطيران الايرانية تلغي جميع الرحلات الجوية من والى بريطانيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان هذا الالغاء جاء عقب رسالة بعثها وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي "سعيد نمكي" صباح اليوم الاثنين الى وزير الطرق وانشاء المدن، مطالبا في سياق الاجراءات الحترازية لمكافحة فيروس كورونا بالغاء جميع رحلات الخطوط الجوية الايرانية مع بريطانيا، عقب الاعلان عن تفشي النسخة الجديدة من الفيروس في هذا البلد.

واضاف زنكنة ان كافة الرحلات الجوية باتجاه لندن الغيت لغاية الاسبوعين القادمين. وحول المسافرين القادمين من دول اخرى الى البلاد، اوضح رئيس منظمة الطيران الايرانية ان معظم هؤلاء المسافرين يأتون على متن رحلات الطيران التركي، والتي الغت بدورها جميع الرحلات مع بريطانيا ايضا.

ودعا وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي، سعيد نمكي، في رسالة وجهها إلى وزير الطرق والتنمية الحضرية، محمد اسلامي، إلى إلغاء جميع رحلات الخطوط الجوية الإيرانية إلى بريطانيا وذلك في سياق الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة النوع المتحول من فيروس كوفيد-19 في بعض الدول.

وكتب نمكي في هذه الرسالة، انه وفقا للتقرير الوارد من وزارة الصحة، "تم مؤخرًا اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كوفيد-19 في بعض البلدان، وخاصة بريطانيا، والذي من المحتمل أن تكون شديدة العدوى؛ لذلك يرجى إلغاء جميع رحلات الخطوط الجوية بين إيران وبريطانيا اعتبارا من هذا التاريخ حتى إشعار آخر في سياق اتخاذ الإجراءات الاحترازية في هذا الصدد".

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