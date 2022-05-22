العواصف الترابية تهدد 45 رحلة جوية عراقية غدا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية في جدول رحلاتها اليوم عن، 45 وجهة داخلية وخارجية لطائراتها غداً.

وذكر بيان لهيئة الأنواء الجوية أمس أن الطقس في المنطقة الوسطى من العراق سيكون يوم الاثنين "غداً" مغبراً "مع حدوث عواصف ترابية تكون شديدة ليلاً، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات عن اليوم السابق، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس مغبراً مع حدوث عواصف ترابية تكون شديدة ليلا أما المنطقة الجنوبية فالطقس يكون مغبراً مع حدوث عواصف ترابية تكون شديدة ليلاً".

وحذرت الهيئة من استمرار العواصف الترابية يومي الثلاثاء والأربعاء أيضاً.

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