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٢١‏/١٢‏/٢٠٢٠ ١١:٥٥ م

عمان تغلق حدودها البرية والجوية والبحرية

عمان تغلق حدودها البرية والجوية والبحرية

أعلنت السلطات العمانية عن قرار غلق حدود السلطنة البرية والبحرية والجوية لمدة أسبوع اعتبارا من يوم غد تحسبا لتفشي فيروس كورونا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن النشرة إن هذا القرار يأتي في أعقاب الإجراءات التي فرضتها دول مختلفة بعد انتشار سلالة جديدة من COVID-19.
وأصبحت بريطانيا اليوم الاثنين معزولة عن معظم أوروبا بعدما قطع عدد من الدول روابط النقل معها بسبب المخاوف من السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي ظهرت هناك.

وكانت السعودية علقت جميع الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوع، إثر الإعلان عن انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا.

الكويت بدورها أعلنت أيضا حظر الطيران القادم من بريطانيا بعد الإعلان عن تحور الفيروس.

/انتهى/
رمز الخبر 1910365

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