إصابة جندي إسرائيلي في القدس والشرطة تطلق النار على فلسطيني

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان شرطة الكيان الصهيوني أصدرت بياناً قالت فيه انها تلقت بلاغا حول وصول مشتبه به إلى باب حطة في البلدة القديمة في مدينة القدس حاول أن يطلق النار، وتم تحييده.

وذكرت وسائل الإعلام أن جنود الاحتلال أطلقوا النار على شاب فلسطيني خارج باب حطة بالمسجد الأقصى، بزعمهم قيامه بإطلاق النار من بندقية آلية نحو جندي إسرائيلي.

وأوضحت المصادر أن شرطيا إسرائيلياً أصيب بجروح عندما سقط خلال ملاحقته المشتبه، مشيرة إلى أن الشرطة تحقق في أنباء عن مشتبه آخر في المنطقة. وأشارت إلى أن قوات الاحتلال قامت بإغلاق باب العامود بالمسجد الأقصى.

المصدر: RT

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