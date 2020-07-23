حملة اعتقالات ومداهمات في مدن الضفة المحتلة

وأفادت وكالة مهر للانباء نقلاً عن "الإعلام الحربي المركزي" أن قوات الإحتلال شنت حملة إعتقالات في الضفة الغربية. وممن طالتهم هذه الحملة النائب في المجلس التشريعي "نزار رمضان ونجله أحمد" والشاب "علاء مجاهد" والشيخ "عيسى خيري الجعبري" بعد مداهمة منازلهم فجر اليوم في مدينة الخليل، كما اعتقلت الطفلين محمد ياغي وعبد الله ياغي عقب اقتحامها مخيم "عقبة جبر" جنوب أريحا، وفي رام الله اقتحم جنود الاحتلال مخيم الجلزون واعتقلوا الشاب يوسف الغليظ .

اوافادت مصادر محلية ان قوة للاحتلال اعتقلت أمس شابا قرب باب حطة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة، وافاد شهود عيان، بأن شرطة الاحتلال اعتقلت الشاب "مهيب القطب" من أمام باب حطة واقتادته إلى مركز "القشلة" للتحقيق والتوقيف.

كما اختطفت وحدات خاصة اسرائيلية، مساء امس شابا من أمام محله التجاري في بلدة الرام شمال القدس المحتلة.

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