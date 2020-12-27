برامج الذكرى السنوية للحاج قاسم سليماني/ 48 شخصا متورطون في عملية اغتيال الشهيد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم اللجنة الشعبية لإحياء ذكرى استشهاد الجنرال قاسم سليماني، صرح اليوم الأحد، في مؤتمر صحفي، ان عدد المتهمين الرئيسيين في قضية اغتيال الجنرال الشهيد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ارتفع من 45 إلى 48 شخصاً.

وقال حسين أمير عبداللهيان، بدأت برامج إحياء ذكرى استشهاد الحاج قاسم سليماني باجتماع عائلة الشهيد سليماني ومسؤولي اللجنة والمؤسسة مع قائد الثورة الإسلامية، وستستمر هذه البرامج في إيران ودول أخرى حتى 16 يناير.

وأشار عبد اللهيان إلى إجراء مراسم في طهران بحضور عدد من الشخصيات مع مراعاة البروتوكولات الصحية وسيتم بث هذه المراسم على الهواء مباشرة، كما ستقام مراسم في مدينة كرمان مسقط رأس الجنرال سليماني لمدة 10 أيام.

ونوه المتحدث باسم اللجنة الشعبية لإحياء ذكرى استشهاد الحاج قاسم سليماني، إلى أن امكانية زيارة ضريح الشهيد قاسم سليماني متاحة على موقع tour.soleimany.ir عبر تقنية الواقع الافتراضي بنطاق 360 درجة.

وأضاف، فيما يتعلق بالإجراءات القضائية لمتابعة قضية اغتيال الجنرال سليماني، ينبغي القول إنه سيصدر الحكم قريباً نظراً إلى جهود السلطة القضائية لإصدار حكم لملاحقة من أمر ونفذ جريمة اغتيال الجنرال سليماني، مشيرا الى ان عدد المتهمين الرئيسيين في قضية اغتيال الجنرال الشهيد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ارتفع من 45 إلى 48 شخصاً.

وفي الختام قال عبد اللهيان، الانتقام الشديد مدرج على جدول اعمال الجمهورية الإسلامية. رغم أنه تم توجيه بعض الصفعات إلى الجناة والحكومة الإرهابية الأمريكية./انتهى/