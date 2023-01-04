آية الله جنتي: المتورطون في اغتيال الشهيد سليماني سينالون القصاص بالتأكيد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن أمين مجلس صيانة الدستور، آية الله أحمد جنّتي، قال في إشارة إلى ذكرى استشهاد الفريق الحاج قاسم سليماني ورفاقه في الـ3 من ديسمبر: "نحتفي بالذكرى السنوية لهذا الشهيد الكريم، ونشكر كل من الأخوة في إيران والعراق ودول أخرى ، على جهودهم لإحياء ذكرى الشهيد سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس ورفاقهما".

وأضاف: "الشهيد سليماني كان عدوًا بارزًا للمنظمات الإرهابية ومن اغتاله أظهروا أنهم عرابون للإرهابيين".

وأشار آية الله جنتي بأن أحرار العالم متعطشون للانتقام لدماء هؤلاء الشهداء ، مؤكدا: "إن الذين تورطوا في اغتيال الشهيد سليماني ورفاقه سينالون القصاص بالتأكيد على عملهم اللاإنساني".

وأكد أمين مجلس صيانة الدستور: "إن خوف الأعداء من الشهيد سليماني ومدرسته جعلهم يضعون الإعلام عن هذا الشهيد على جدول أعمالهم ويمنعون العالم من التعرف على هذه الشخصية المؤثرة من خلال ممارسة الاستبداد الإعلامي.

واعرب آية الله جنتي ، عن تقديره لكل من يعمل على التعريف بالأبعاد المختلفة لشخصية الشهيد سليماني، قائلاً: "التجربة تدل على أن أعداء الثورة الإسلامية يخططون لتشويه شخصية الأبطال الذين يمكن أن يكونوا قدوة للشباب، ويجب على النشطاء الإعلاميين المناصرين للثورة أن يفشلو مؤامرة الأعداء هذه".

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