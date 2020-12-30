غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية تختتم مناورات الركن الشديد

وأفادت وكالة مهر للانباء نقلاً عن موقع "سرايا القدس" أن الغرفة المشتركة قالت في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء (30/12): "أبدى مقاتلونا بفضل الله خلال هذه المناورات كفاءة قتالية متقدمة، وروحا تعرضية عالية تؤكد جهوزيتهم الكبيرة للقتال في كافة الظروف".

وأوضحت الغرفة بأن المناورات شملت كافة مناطق قطاع غزة، وتنوعت سيناريوهاتها بين التصدي لعمليات الإنزال البحري والجوي، والتصدي للقوات المعادية المدرعة والراجلة ضمن كمائن نهارية وليلية، والإغارة على العدو المتحصن داخل المناطق المبنية، وضرب التحشدات العسكرية، وعمليات القنص والرمايات بالذخيرة الحية بمختلف أنواعها.

وجددت الغرفة تأكيدها على مواصلة المقاومة في رفع جهوزيتها الدائمة وكفاءة مقاتليها، والعمل على استمرارية وتطوير حالة التنسيق والتكامل ضمن الغرفة المشتركة.

كما توجهت بالتحية والشكر إلى الشعب الفلسطيني والأجهزة الحكومية المختلفة، وتابعت: "شعبنا ساند المقاومة وعبّر عن التفافه حولها واحتفى بهذه المناورات واستجاب لإجراءات المقاومة لإنجاحها".

واختتمت الغرفة تصريحها بتوجيه الشكر والتحية للأجهزة والجهات الحكومية المختلفة في قطاع غزة، والتي ساندت وسهلت عمل المناورات، وأسهمت فيها من خلال تنفيذ مناورات الإخلاء والإنقاذ والإسعاف والتأمين تعزيزاً للجبهة الداخلية للمقاومة.

وإليكم نص البيان:

تصريح صادر عن: الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية

بحمد الله تعالى ومنته تعلن الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية عن اختتام مناورات الركن الشديد

والتي نفذت لأول مرة بين كافة الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة، وجاءت بعد فترة من التدريب العسكري المكثف والمشترك..

وقد أبدى مقاتلونا بفضل الله خلال هذه المناورات كفاءة قتالية متقدمة، وروحا تعرضية عالية تؤكد جهوزيتهم الكبيرة للقتال في كافة الظروف..

وقد شملت المناورات كافة مناطق قطاغ غزة، وتنوعت سيناريوهاتها بين التصدي لعمليات الانزال البحري والجوي، والتصدي للقوات المعادية المدرعة والراجلة ضمن كمائن نهارية وليلية، والإغارة على العدو المتحصن داخل المناطق المبنية، وضرب التحشدات العسكرية، وعمليات القنص والرمايات بالذخيرة الحية بمختلف أنواعها.

وإننا بعد انتهاء هذه المناورات، نؤكد على مواصلة المقاومة في رفع جهوزيتها الدائمة وكفاءة مقاتليها، والعمل على استمرارية وتطوير حالة التنسيق والتكامل ضمن الغرفة المشتركة..

ونتوجه بالتحية والشكر إلى شعبنا الأبي الذي ساند المقاومة وعبّر عن التفافه حولها واحتفى بهذه المناورات واستجاب لإجراءات المقاومة لإنجاحها..

والشكر والتحية للأجهزة والجهات الحكومية المختلفة في قطاع غزة التي ساندت وسهلت عمل المناورات، وأسهمت فيها من خلال تنفيذ مناورات الإخلاء والإنقاذ والإسعاف والتأمين تعزيزا للجبهة الداخلية للمقاومة..

المجد لشهدائنا .. والحرية لأسرانا والشفاء العاجل لجرحانا..

والله أكبر والنصر للمقاومة

الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية

30 ديسمبر 2020م

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