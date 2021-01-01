النخالة: سليماني هو من أشرف على وصول الصواريخ التي قصفت عاصمة العدو الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في حديثه خلال مراسم احياء الذكرى السنوية الاولى لاستشهاد قادة النصر الشهيد قاسم سليماني والشهيد ابو مهدي المهندس، قال زياد نخالة: ان "الشهيد القائد قاسم سليماني كان يقف دائمًا على خط النار ويوم استشهاده كان الفلسطيني الأول والإسلامي الأول".

وأضاف: إن "الصواريخ التي أصابت عاصمة كيان العدو كان الشهيد سليماني هو من أشرف على وصولها للمقاومة"، لافتا إلى أن "الشهيد سليماني كان حاضرًا في كل جبهات القتال وفي جبهة فلسطين على نحو خاص".

وتابع أن "الشهيد سليماني كان عقبة أمام مشاريع الشيطان الأكبر"، مؤكدا أن "دم الشهداء هو شريان الحياة لشجرة المقاومة والجهاد والحرية"./انتهى/