اليمن ستكون توأم فلسطين في المقاومة والصمود

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي "زياد النخالة" قال :"نحن نلمس باستمرار وقوفها(الیمن) إلى جانب المقاومة الفلسطينية، وأن حالة التضامن والتواصل والموقف الواضح من الشعب اليمني تجاه الشعب الفلسطيني لم يقدمها شعب آخر وهو مثار فخر لنا".

وأشار النخالة، إلى أن الشعب الفلسطيني يُترك تحت الحصار وحيداً والشعب اليمني يشن عليه عدوان افتراء.

وأعرب عن تمنياته بأن تشن "عاصفة الحزم" ضد الكيان المحتل وليس ضد الشعب اليمني، لافتاً إلى أن الطاقات التي استنزفت في اليمن، وحتى الخسائر التي وقعت في السعودية، كلها تخدم مصالح العدو الإسرائيلي.

وشدد النخالة على أن الهجمة على المنطقة العربية لتفتيتها خلفها الولايات المتحدة وتجري لصالح المشروع الصهيوني.

وأكد على ضرورة أن ينتهي العدوان على الشعب اليمني وأن تدفع السعودية ثمن الخسائر.

المصدر: فلسطين اليوم

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