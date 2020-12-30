نضال الشهيد سليماني كان لتمهيد الطريق نحو تحرير القدس

وأفادت وكالة مِهر للأنباء أنه وبمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني والشهيد الحاج ابو مهدي المهندس ورفاقهما الأبرار، التقى موقع "العهد" الإخباري المتحدث الرسمي باسم حرس الثورة الاسلامية العميد رمضان شريف الذي أكد على "الكلمة التي قالها الأخ المجاهد اسماعيل هنية في مراسم تشييع الحاج قاسم ورفاقه، والتي كررها ثلاث مرات وهي أن الشهيد سليماني شهيد القدس، وهذه حقيقة، فنضال الشهيد سليماني كان لتسهيل وتمهيد الطريق لتحرير فلسطين والقدس الشريف".

وبحسب العميد رمضان فإن "العدو الأول للأمة الاسلامية هو الكيان الصهيوني وداعموه الأمريكيون المجرمون، وهدفنا أن تتمكن الأمة الاسلامية من خلال الوحدة والثقة بالذات ومساعدة جبهة المقاومة من طرد الصهاينة من أرض فلسطين وتحرير القدس الشريف".

وقال المتحدث باسم الحرس الثوري الايراني في مقابلته مع "العهد": "كونوا على ثقة أن قضية الشعب الفلسطيني ستنتصر، لأنها قضية والنصر سيكون مع جبهة الحق بشرط أن نستمر بشكل جاد وقاطع على نهج الشهيد سليماني والشهيد المهندس، وذلك في ظل تدبير قائد الثورة الاسلامية وكذلك قائد الجبهة العربية للمقاومة السيد حسن نصر الله".

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