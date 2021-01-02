كريمة الشهيد المهندس تتحدث عن والدها القائد والسياسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان منار جعفر، كريمة الشهيد أبو مهدي المهندس قالت إن "تحرير الأراضي العراقية بسرعة لم يكن ليتم من دون إسناد حزب الله اللبناني، وإسناد إيران، التي لولاها لما تشكل الحشد الشعبي وتطور".

وأضافت أن "علاقة والدها المباشرة بالشهيد قاسم سليماني بدأت نهاية التسعينيات، وعلاقتهما تطوّرت خلال السنين ووصلت إلى ذروتها مع الشهادة".

الحوار تحدث بالتفصيل عن حياة الشهيد المهندس كمقاوم وقائد، كسياسي، كاستراتيجي، كمعارض، كأب، وكإنسان.

وتفاصيل أكثر تحكيها منار عن حياة والدها تبثها الميادين اليوم الساعة 8:30 مساء بتوقيت القدس الشريف، وذلك ضمن تغطية خاصّة بعنوان "جدارة الحياة وشهادة العلا" بعد مرور عام على اغتيال القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما.

المصدر: الميادين

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