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٠٤‏/٠١‏/٢٠٢١ ١٠:٥٧ ص

الحركة الاسلامية في نيجيريا:

الشهيد سليماني كان بطل الانتصار على داعش في العراق وسوريا

الشهيد سليماني كان بطل الانتصار على داعش في العراق وسوريا

اكد المتحدث باسم الحركة الاسلامية في نيجيريا ان الشهيد قاسم سليماني كان بطلا حقق النصر امام تنظيم داعش الارهابي في العراق وسوريا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه كتبت صحيفة ديلي بوست النيجرية نقلا عن المتحدث باسم الحركة الاسلامية في نيجيريا "ابراهيم موسى" ان اغتيال الشهيدين سليماني و ابومهدي المهندس و مرافقيهما في مطار بغداد الدولي كان يتعارض مع القوانين الدولية وميثاق الامم المتحدة ويمثل خرقا لسيادة العراق.

واكد موسى في بيان للحركة التي يتزعمها الشيخ ابراهيم زكزاكي ان الشهيد سليماني كان بطل التنسيق بين المسيحيين والمسلمين.

واضاف ان اقامة مراسم التأبين للشهيد سليماني في كنيسة حلب في سوريا تبين مدى الاحترام والشكر للجهود التي بذلها الشهيد سليماني لتعزيز الوحدة والتضامن بين مختلف الاديان  والمذاهب.

وجاء في بيان الحركة ان الظروف السياسية التي تسود في الشرق الاوسط في طريقها نحو التغيير حيث ان القوى المهيمنة تواجه المشاكل للحفاظ على سلطتها مما لجأت الى تصرفات مخيبة للامال بما فيها اغتيال الشهيد سليماني او العالم الايراني محسن فخري زاده.

واكدت الحركة في ختام بيانها ان التواجد الامريكي في منطقة الشرق الاوسط لن يدوم على المدى الطويل./انتهى/

رمز الخبر 1910708

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