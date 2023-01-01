نيجيريا تحيي ذكرى استشهاد الحاج قاسم سليماني برسالة من الشيخ الزكزاكي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه افتتحت السفارة الإيرانية في العاصمة النيجيرية أبوجا ندوة بالمناسبة بحضور العشرات من الشخصيات السياسية والثقافية والسفراء المقيمين في نيجيريا.

وبدأت الندوة برسالة من الزعيم الديني في نيجيريا الشيخ إبراهيم الزكزاكي، وكلمة للسفير الإيراني في أبوجا محمد علي بك.

وقال الشيخ إبراهيم الزكزاكي في رسالته: لقد مرت ثلاث سنوات على فقداننا لهذا المجاهد العظيم الذي كان رمزا لمحاربة الإرهاب.. إستشهاده قد أتى بالعار على الإرهابيين الحقيقيين، حيث تقبلت أميركا مسؤولية هذه العملية الإرهابية.

ومن جانبه أكد السفير الإيراني في معرض إشارته إلى أسباب الاغتيال الجبان للشهيد سليماني، أنه وبعون الله سيتم الانتقام لدماء هذا الشهيد من المجرمين الأميركان.

وقدم ثمانية مفكرين شيعة وسنة ومسيحيين من نيجيريا كلمات حول شخصية الشهيد سليماني في هذه الندوة.

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