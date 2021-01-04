حكومة صنعاء: إحباط 418 عملية تخريبية وإرهابية خطط لها العدوان

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان وزارة الداخلية في حكومة صنعاء كشفت إنه تم ضبط وإحباط 418 عملية تخريبية وإرهابية خطط لها ومولها العدوان السعودي على اليمن.

وأضافت الوزارة في بيانها أنه تم ضبط 472 من عناصر داعش والقاعدة، منهم 138 عنصراً في محافظتي البيضاء وإب، قائلةً إن "الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط وتفكيك 212 عبوة ناسفة كانت تستهدف حياة المواطنين".

كذلك أشارت إلى أن الأجهزة الأمنية ضبطت أكثر من 58 ألف جريمة مختلفة بينها جرائم سرقة. وبحسب الوزارة اليمنية، فإن مركز الشكاوى استقبل 6117 حالة تم معالجة 5777 منها وقد أحيلت إلى القضاء أو لجهاز المفتش العام وجهات أخرى.

وأكدت وزارة الداخلية "المضي في الحفاظ على حياة وأمن وممتلكات المواطنين، والعمل على إحباط كل مؤامرات العدوان التي تستهدف أمن واستقرار الوطن"، موضحةً في هذا السياق، "لن نألو جهداً في ضبط كل العناصر الإجرامية، وكل من يسعى لنشر وإشاعة الجريمة سيلقى جزائه الرادع".

وفي وقت سابق، كشف وزير الدفاع في حكومة صنعاء محمد ناصر العاطفي عن "وجود جنود وضباط للكيان الصهيوني يعملون في مراكز قيادة وسيطرة وشبكات تنصت وتجسس، في كثير من المناطق والمواقع اليمنية المحتلة"

المصدر: الميادين

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