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٠٦‏/٠١‏/٢٠٢١ ٩:٢٩ ص

تخت روانجي:

التراجع عن تخصيب اليورانيوم ممكن، لو نفذت جميع الاطراف التزاماتها

التراجع عن تخصيب اليورانيوم ممكن، لو نفذت جميع الاطراف التزاماتها

أكد سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم لدى منظمة الامم المتحدة مجيد تخت روانجي أن الحكومة الايرانية تركز على الطاقات الداخلية لاجهاض الحظر، لافتا الى ان اجراءات ايران يمكن العودة عنها لو نفذت جميع الاطراف التزاماتها.

وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه قال تخت روانجي في تغريدة له على موقع تويتر، يوم الثلاثاء، إنه وفي الوقت الذي استانفت فيه ايران تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمائة، فقد أكدنا مرة أخرى بأن اجراءات ايران النووية ستعود الى ما كانت عليه في حالة التنفيذ الكامل لالتزامات الاتفاق النووي من قبل الجميع.

وكان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف قد كتب في حسابه الشخصي على تويتر، امس الاثنين، “اننا وبناء على قرار برلماننا استانفنا التخصيب بنسبة 20 بالمائة وتم اطلاع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على ذلك كما ينبغي”.

واضاف ان “اجراءاتنا التعويضية تأتي متطابقة تماما مع البند 36 من الاتفاق النووي والتي نفذت بعد اعوام من عدم التزام بعض الاعضاء الاخرين بالاتفاق”. 

/انتهی/

رمز الخبر 1910767

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