منظمة الطاقة الذرية الايرانية: قادرون على تخصيب اليورانيوم بنسبة 40 و60 بالمائة

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية "بهروز كمالوندي" أشار في تصريح صحفي له اليوم الثلاثاء على هامش مراسم اربعينية العالم الشهيد محسن فخري زادة الى بدء التخصيب بنسبة 20 بالمائة قائلاً: لدينا أكثر من 4 اطنان من اليورانيوم المخصب بنسبة 3.5 و 4 بالمائة ووفقاً للتكهنات على اساس القانون المصادق عليه من قبل مجلس الشورى الاسلامي سنزيد مخزوننا بنحو 500 كغم شهريا اي انه سيكون لدينا نحو 6 اطنان سنويا ويمكن القول بانه سيصل هذا الرقم بعد عام من الان الى نحو 10 اطنان بما يعادل الطاقة التي كانت لدينا قبل الاتفاق النووي.

واضاف: لقد شرعنا بنسبة تخصيب 20 بالمائة في منشاة فوردو بعد 6 اعوام، وقد تم تفعيل هذه المنشاة قبل 14 شهرا بسبب عدم تنفيذ الدول الغربية التزاماتها والان نقوم بانتاج اليورانيوم بنسبة تخصيب 20 بالمائة. مؤكداً ان الامكانية في مجال الصناعة النووية متوفرة في البلاد لانتاج (اليورانيوم المخصب) حتى بنسبة 40 و60 بالمائة، وكما ورد في قرار مجلس الشورى لو تطلب الامر نسبة اعلى ستقوم منظمة الطاقة الذرية بتحقيق هذا الامر.

وتابع مساعد رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية: ان صناعتنا النووية هي صناعة محلية وان كانت البلاد قد قبلت في وقت ما بعض القيود فكان ذلك من اجل ازالة الحظر ولكن للاسف اخلف الاميركيون وعودهم ولم يقم الاوروبيون بالتعويض عن ذلك مما اضطرنا لاتخاذ خطوات ادت تاليا الى قرار مجلس الشورى الاسلامي.

واضاف: اننا نقوم بتنفيذ جميع بنود القانون وسننشر التقارير المتعلقة بها في الوقت اللازم.

وقال كمالوندي: اننا نستخدم الان اجهزة طرد مركزي من طراز IR1 لتخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمائة وخصصنا 6 سلسلات لهذا الامر ونمتلك امكانية استخدام اجهزة الطرد المركزي الجديدة من طرازات IR4 و IR2M و IR6 وبطبيعة الحال فان اجهزة الطرد المركزية الاخرى هي في مرحلة الابحاث والتطوير ولا تقوم بعملية الانتاج في الوقت الحاضر الا ان اجهزة IR6 يمكنها ان تكون ضمن الاجهزة التي نستخدمها في الانتاج.

واكمل قائلاً: انه علينا تدشين سلسلة ذات 164 جهازا للطرد المركزي في غضون الاشهر الثلاثة القادمة على اساس قرار مجلس الشورى حيث ان 110 منها نشطة حاليا.

وتابع كمالوندي: سننفذ ان شاء الله تعالى مطلب مجلس الشورى الاسلامي وهو تفعيل 1000 جهاز للطرد المركزي. يمكننا القول بانه لو استمر هذا المسار ستقوم اجهزة الطرد المركزي الجديدة لدينا بمواصلة انتاج اليورانيوم في المستقبل وستحل هذه الاجهزة الجديدة محل اجهزة الجيل الاول. وأضاف انه طبيعة الحال فانه وفقا للقانون (الصادر عن مجلس الشورى) فان الامكانية متوفرة للعودة الى الوضع السابق فيما لو نفذ الطرف الاخر التزاماته. هذه قرارات سياسية ونحن بصفة منظمة تقنية يمكننا تنفيذ هذه القرارات.

واكد كمالوندي ان الطاقات الصناعية في البلاد استثنائية وبامكانها انجاز اعمال تحتاجها صناعتنا النووية واضاف: اننا قادرون على انتاج اليورانيوم بنسبة نقاوة عالية عبر استخدام اساليب جديدة ليست بحاجة الى الدوران في عدة مراحل.

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