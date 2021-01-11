وكالة الطاقة الذرية: ايران تتجه نحو تخصيب بنسبة 20% بسرعة

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافاييل غروسي" صرح خلال مقابلة مع رويترز ان إيران تسير بسرعة نحو تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء 20%. ورأى ان ايران تستطيع انتاج عدة كيلوغرامات من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% في الشهر الواحد.

وأضاف انه بغض النظر عما إذا كانت هناك حاجة إلى معالجة قضايا مثل التخصيب بنسبة 20٪ أو أجهزة طرد مركزي إضافية، يرى غروسي أنه يمكن التوصل إلى نوع من الاتفاق الإضافي أو خارطة طريق بحلول 21 فبراير لضمان عودة جميع الأطراف إلى الاتفاق النووي.

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