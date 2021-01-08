قرار الغاء الالتزامات النووية كان منطقياً وصحيحاً / تواجدنا الاقليمي هو لتعزيز ثبات واستقرار المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، قال بمناسبة الذكرى السنوية لانتفاضة أهالي مدينة قم ضد نظام الشاه عام 1978 ضد نظام الشاه المستبد، ان انتفاضة قم لم تنحصر جغرافيا بقم بل امتدت الى المدن الاخرى وتحولت الى انتفاضة شاملة وعارمة.

وأكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي في كلمة بمناسبة ذكرى انتفاضة أهالي قم ضد نظام الشاه المقبور، أنه يجب الابقاء على احياء ذكرى انتفاضة الثامن من يناير باعتبارها تثير العزة في نفوسنا.

واضاف قائد الثورة الاسلامية، من الضروري ان نستلهم العبر من ذكرى الـ 19 من دي ( الثامن من يناير) واحيائها.

وأكد قائد الثورة أن انتفاضة قم لم تنحصر جغرافيا بقم بل امتدت الى المدن الاخرى وتحولت الى انتفاضة شاملة عارمة.

واشار قائد الثورة الإسلامية الى حادثة طائرة الركاب الاوكرانية وقال إن هذه الحادثة آلمت المسؤولين ونعزي بدورنا ذوي الضحايا مع دعائنا بالرحمة لهم.

كما اشار قائد الثورة الإسلامية الى ذكرى استشهاد الفريق الشهيد قاسم سليماني والحاج ابومهدي المهندس ورفاقهم وقال: الشهيد سليماني والشهيد ابو مهدي المهندس ساهما في الكثير من الحركات التي زادت من بصيرة الشعب.

واضاف القائد: عظمة الشهيد سليماني غطت على اسماء الكثير من الشهداء.

وأكد قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، ان إيران تتمتع بالأمن والاستقرار والصمود والتحلي بالقدرة عشرات الاضعاف أكثر من أميركا، ودعا سماحته الدول الغربية الى ضرورة الغاء كافة أنواع الحظر عن الجمهورية الاسلامية.

وحول حضور ايران في المنطقة ودعمها للمظومين والمضطهدين في المنطقة والعالم شدد قائد الثورة على أن ايران لديها التزامات بدعم حلفائها في المنطقة وتواجدنا الاقليمي هو لتعزيز الثبات والاستقرار في المنطقة.

اكد قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي انه من حق الجمهورية الإسلامية خلق حالة ردعية لصد هجمات الأعداء ومن واجبنا الدفاع عن بلادنا

وبخصوص ما يطرحه أعداء ايران حول التفاوض بشأن القدرت العسكرية والصاروخية الايرانية قال قائد الثورة: من حق الجمهورية الإسلامية خلق حالة ردعية لصد هجمات الأعداء ومن واجبنا الدفاع عن بلادنا.

وفيما يتعلق بعودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي شدد سماحته على أن ايران لا تستعجل عودة واشنطن للاتفاق وانما تطالب برفع الحظر عن الحق المغصوب للشعب الايراني، وقال: الجمهورية الإسلامية ليس لديها أي استعجال لعودة أميركا إلى الاتفاق النووي بل المهم هو إزالة الحظر المفروض على الشعب الإيراني.

وأعرب سماحته عن دعمه للقرار الذي اتخذه البرلمان الايراني حول الغاء الحظر عن ايران، وقال: قرار البرلمان والحكومة بالغاء الالتزامات النووية كان منطقيا وصحيحا اذ لا معنى لالتزامنا مع عدم التزام الآخرين، فاذا اذا التزم الآخرون فإننا سنعود لالتزاماتنا.

ودعا آية الله خامنئي الى ضرورة الاعتماد على القوى الشابة والطاقات الشبابية في القيام بمهام البلاد منوها الى ان ذلك لا يعني الغاء دور وتجارب كبار السن، واستعرض نماذج للانجازات التي حققتها في هذا الاطار مؤكدا أن الانجازات النووية التي تحققت تستدعي عدم تثبيط الهمم.

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