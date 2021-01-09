طهران تندد بمجزرة داعش بحق 11 عاملا في باكستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال خطيب زادة في تصريح له اليوم السبت: ان هذه العملية الاجرامية تؤكد مرة اخرى ضرورة التعاون بين جميع دول المنطقة لمكافحة الجماعات التكفيرية والارهابية.

واضاف: من الضروري ان تركز دول العالم الاسلامي عبر التعاون مع بعضها بعضا كل جهودها للقضاء على الارضيات الفكرية والتمويل لهذه الجماعات المتطرفة والتكفيرية وان تحول دون استمرار الدعم لهذه الجماعات من قبل دول معينة، وذلك من اجل محو العنف ضد الافراد الابرياء من مختلف المذاهب والاديان.

يذكر ان عناصر تنظيم داعش الارهابي اختطفوا يوم الاحد الماضي 11 من عمال المناجم على بعد 48 كم شرق مدينة كويتا في ولاية بلوجستان الباكستانية، واعلن التنظيم الارهابي مسؤوليته عن هذه الجريمة البشعة وقال انه اختطف 11 عامل منجم من المسلمين الشيعة ومن ثم قام بذبحهم.

ودعا زعيم الطائفة الشيعية في باكستان العلامة جعفري السلطات في هذا البلد للتصدي الحازم لهذا الاعمال الارهابية والموجة الجديدة لتحركات العناصر التكفيرية./انتهى/